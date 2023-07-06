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ВСУ уничтожили 600 оккупантов и 21 дрон. Новые данные про потери РФ в войне от Генштаба

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Украина, Четверг 06 июля 2023 08:16
ВСУ уничтожили 600 оккупантов и 21 дрон. Новые данные про потери РФ в войне от Генштаба Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 6 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро четверга, 6 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 600 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 232300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 артсистемы и 21 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 232300 (+600) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4068 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 7932 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 4310 (+22) ед,
  • РСЗО - 657 (+1) ед,
  • средства ПВО - 404 (+9) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 309 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3635 (+21),
  • крылатые ракеты - 1264,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6888 (+23) ед,
  • специальная техника - 605 (+7) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.

В свою очередь, судя из отчета Института изучения войны, украинские военные ведут наступательные действия на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях.

Кроме того, Силы обороны Украины имеют успех в районе Бахмута около Клещиевки, выбивая силы оккупантов на этом направлении. В Луганской области продолжаются тяжелые бои, а в Херсонской области оккупанты пытаются сдержать продвижение ВСУ на левый берег региона.

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