ВСУ уничтожили 600 оккупантов и 21 дрон. Новые данные про потери РФ в войне от Генштаба
По данным на утро четверга, 6 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 600 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 232300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 артсистемы и 21 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 232300 (+600) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4068 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 7932 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 4310 (+22) ед,
- РСЗО - 657 (+1) ед,
- средства ПВО - 404 (+9) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 309 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3635 (+21),
- крылатые ракеты - 1264,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6888 (+23) ед,
- специальная техника - 605 (+7) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба на утро, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.
В свою очередь, судя из отчета Института изучения войны, украинские военные ведут наступательные действия на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях.
Кроме того, Силы обороны Украины имеют успех в районе Бахмута около Клещиевки, выбивая силы оккупантов на этом направлении. В Луганской области продолжаются тяжелые бои, а в Херсонской области оккупанты пытаются сдержать продвижение ВСУ на левый берег региона.
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