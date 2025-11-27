Атака на Крымский мост: в России к пожизненному заключению приговорили восемь человек

Как отмечают СМИ, суд в Ростове-на-Дону признал восьмерых фигурантов виновными в теракте на мосту, который соединяет Россию с оккупированным Крымом и является ключевой логистической артерией для обеспечения российских сил в войне против Украины. Всем обвиняемым назначили пожизненное заключение.

По информации следствия, взрыв произошел в октябре 2022 года после детонации грузовика, что привело к обрушению двух пролетов моста и пожару на железнодорожной части.

Тогда погибли пять человек. Москва назвала инцидент терактом и ответила массированными ударами по украинской энергетической инфраструктуре.

Служба безопасности Украины ранее подтвердила свою причастность к операции, подчеркнув, что мост является легитимной военной целью в условиях войны.

Как уточнило издание Радио. Свобода, приговор вынесли Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобе, Артуру Терчаняну, Александру Билину, Олегу Антипову и Дмитрию Тяжелых.

Публичных комментариев осужденных не приводится.