РФ устроила космическое преследование спутника, помогающего ВСУ, - Spiegel

Четыре российских военных спутника осуществили опасное сближение с финским радиолокационным аппаратом Iceye-X36, который используют Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Что известно о маневрах РФ

По информации издания, недюжинную активность на высоте около 550 километров зафиксировала частная компания космического наблюдения Okapi:Orbits.



Российские космические аппараты приблизились к Iceye-X36 на расстояние менее 13 км. На низкой околоземной орбите, где объекты двигаются со скоростью около 28 000 километров в час, такой шаг расценивают как враждебный акт .

Запуск российской ракеты "Союз-2.1Б" состоялся 17 апреля с космодрома Плесецк. Власти заявили о военном назначении груза, на борту которого находились шесть спутников.

С середины мая четыре из них (с названиями "Космос-2610" – "Космос-2613") начали быстро менять орбиты и приближаться к западному аппарату, тратя большое количество топлива.

Цель русской провокации

Эксперты предполагают, что Россия испытывает технологию некинетического влияния.

Речь идет о возможном глушении радиосвязи, ослеплении датчиков лазером или стремлении заблокировать передачу данных для Украины .

Физическое уничтожение спутника считают маловероятным, ведь в публичном пространстве еще не было случаев сбивания аппаратов других стран.

"Маловероятно, что Россия развернет четыре совершенно новых спутника и потребляет большое количество бортового топлива только для того, чтобы сдержать их действия", - отметила Юлиана Зюсс из Немецкого института международных дел и безопасности (SWP).

По ее словам, Кремль пытается послать сигнал Западу и НАТО , продемонстрировав уязвимость их космической инфраструктуры.

Оператор Iceye и российская сторона отказались от комментариев.