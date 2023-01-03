США не обсуждают ядерные учения с Южной Кореей, - Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил, что страна не обсуждает совместные ядерные учения с Южной Кореей, таким образом противореча озвученной ранее южнокорейским коллегой информации.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Так, перед этим президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что Сеул и Вашингтон обсуждают возможные совместные учения с использованием ядерных средств США на фоне роста напряженности с КНДР.

Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, обсуждает ли Байден в настоящее время совместные ядерные учения с Южной Кореей, президент США сказал "нет".

За день до этого южнокорейский лидер сообщил в интервью газете Chosun Ilbo о том, что "ядерное оружие принадлежит Соединенным Штатам, но планирование, обмен информацией, учения и обучение должны совместно проводиться Южной Кореей и Соединенными Штатами".

Газета процитировала Юна, заявившего, что совместное планирование и учения будут направлены на более эффективное осуществление "расширенного сдерживания" США, и что Вашингтон также "вполне позитивно" отнесся к этой идее.

Отмечается, что термин "расширенное сдерживание" означает способность вооруженных сил США, особенно их ядерных сил, сдерживать нападения на американских союзников.

По словам бывшего исполняющего обязанности заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями США Томаса Кантримена, Штаты уже давно ведут расширенный диалог о сдерживании с Японией, чтобы обсудить ядерные проблемы, и начали такой же диалог с Южной Кореей в 2016 году.

"Не сразу понятно, что нового в заявлении президента Юна, а что является перефразировкой того, что уже происходит", - добавил он.

Председатель правления Ассоциации по контролю над вооружениями сказал, что комментарии Юна, адресованные южнокорейскому народу, по-видимому, были ответом на "провокации и риторику" Северной Кореи.

Замечания Юна были опубликованы через день после того, как государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что ее лидер призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и "экспоненциальному увеличению" ядерного арсенала страны.