Атака на Киев: количество пострадавших возросло до 88
В Киеве увеличилось количество раненых из-за комбинированного удара на столицу в ночь на 31 июля. Уже известно о 88 пострадавших.
Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, до 88 возросло количество пострадавших в Киеве. 46 из них были госпитализированы, среди раненых по меньшей мере 10 детей.
"Есть информация, что среди пострадавших пятимесячная девочка. Пятеро детей находятся в больнице", - сообщил Ткаченко.
У многих пострадавших диагностировали политравмы, осколочные ранения и резаные раны. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Ночная атака на столицу
Россия ночью атаковала Киев "Шахедами", а после 4.30 утра на город полетели крылатые ракеты. Одна из крылатых ракет "Искандер", которую не сбили, ударила по многоэтажке в Святошинском районе.
В сети показали, как она выглядит после прямого попадания.
Недавно спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве. Операция продолжалась три часа.
В целом противник использовал 309 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск (РФ).
Также россияне выпустили 8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области, из которых только три были сбиты. В Киеве было зафиксировано 5 прямых попаданий.
Подробнее об атаке - в репортаже РБК-Украина.