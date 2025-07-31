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Атака на Киев: количество пострадавших возросло до 88

Киев, Четверг 31 июля 2025 12:11
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Атака на Киев: количество пострадавших возросло до 88 Фото: россияне атаковали Киев дронами и ракетами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве увеличилось количество раненых из-за комбинированного удара на столицу в ночь на 31 июля. Уже известно о 88 пострадавших.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, до 88 возросло количество пострадавших в Киеве. 46 из них были госпитализированы, среди раненых по меньшей мере 10 детей.

"Есть информация, что среди пострадавших пятимесячная девочка. Пятеро детей находятся в больнице", - сообщил Ткаченко.

У многих пострадавших диагностировали политравмы, осколочные ранения и резаные раны. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Ночная атака на столицу

Россия ночью атаковала Киев "Шахедами", а после 4.30 утра на город полетели крылатые ракеты. Одна из крылатых ракет "Искандер", которую не сбили, ударила по многоэтажке в Святошинском районе.

В сети показали, как она выглядит после прямого попадания.

Недавно спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве. Операция продолжалась три часа.

В целом противник использовал 309 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск (РФ).

Также россияне выпустили 8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области, из которых только три были сбиты. В Киеве было зафиксировано 5 прямых попаданий.

Подробнее об атаке - в репортаже РБК-Украина.

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