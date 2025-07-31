Атака на Киев: количество пострадавших возросло до 88

В Киеве увеличилось количество раненых из-за комбинированного удара на столицу в ночь на 31 июля. Уже известно о 88 пострадавших.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, до 88 возросло количество пострадавших в Киеве. 46 из них были госпитализированы, среди раненых по меньшей мере 10 детей.

"Есть информация, что среди пострадавших пятимесячная девочка. Пятеро детей находятся в больнице", - сообщил Ткаченко.

У многих пострадавших диагностировали политравмы, осколочные ранения и резаные раны. Медики оказывают всю необходимую помощь.