ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 88

Київ, Четвер 31 липня 2025 12:11
UA EN RU
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 88 Фото: росіяни атакували Київ дронами та ракетами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

У Києві збільшилася кількість поранених через комбінований удар на столицю в ніч на 31 липня. Вже відомо про 88 постраждалих.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, до 88 зросла кількість постраждалих у Києві. З них 46 були госпіталізовані, серед поранених щонайменше 10 дітей.

"Є інформація, що серед постраждалих п’ятимісячна дівчинка. П’ятеро дітей перебувають у лікарні", - повідомив Ткаченко.

У багатьох постраждалих діагностували політравми, уламкові поранення та різані рани. Медики надають всю необхідну допомогу.

Нічна атака на столицю

Росія вночі атакувала Київ "Шахедами", а після 4.30 ранку на місто полетіли крилаті ракети. Одна із крилатих ракет "Іскандер", яку не збили, вдарила по багатоповерхівці у Святошинському районі.

У мережі показали, який вигляд вона має після прямого влучання.

Нещодавно рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві. Операція продовжувалася три години.

Загалом противник використав 309 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів з напрямків Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Також росіяни випустили 8 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області, з яких тільки три було збито. У Києві було зафіксовано 5 прямих влучань.

Детальніше про атаку - у репортажі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна
Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині