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Атака "Кинжалов". Военные рассказали, сколько ракет РФ выпустила по Украине

Иллюстративное фото: военные рассказали, сколько "Кинжалов" РФ выпустила по Украине (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 14 декабря, пытались атаковать Украину тремя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Одна из них была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

В Воздушных силах напоминают, что по всей Украине в 14:09 объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К россиян с аэродрома "Саваслейка". Около 14:15 зафиксировали пуски ракет, а прилет в район Староконстантинова был уже в 14:20. 

Военные подчеркивают, что от объявления воздушной тревоги до прилетов в центральной Украине прошло только 10 минут. 

"В общем противник применял три аэробалистические ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области в направлении Киева и Староконстантинова", - сказано в сообщении военных. 

Они напоминают, что одну ракету удалось уничтожить зенитному ракетному подразделению в Киевской области. 

О последствиях попаданий вражеских ракет в Хмельницкой области детали раскрывать не будут. 

Несколько целей были иммитированы вражеским РЭБ, уточняют в Воздушных силах. 

Ракетная атака россиян

Напомним, сегодня, 14 декабря, по всей Украине несколько раз объявляли масштабную тревогу из-за взлетов самолетов МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинджал". 

Оккупанты применили такие ракеты для ударов по Украине - во время тревоги взрывы звучали в Киевской области и Хмельницкой области. 

Позже стало известно, что в Киевской области сбили воздушную цель, а в Хмельницкой - были прилеты

 

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