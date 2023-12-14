Атака "Кинжалов". Военные рассказали, сколько ракет РФ выпустила по Украине

В Воздушных силах напоминают, что по всей Украине в 14:09 объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К россиян с аэродрома "Саваслейка". Около 14:15 зафиксировали пуски ракет, а прилет в район Староконстантинова был уже в 14:20.

Военные подчеркивают, что от объявления воздушной тревоги до прилетов в центральной Украине прошло только 10 минут.

"В общем противник применял три аэробалистические ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области в направлении Киева и Староконстантинова", - сказано в сообщении военных.

Они напоминают, что одну ракету удалось уничтожить зенитному ракетному подразделению в Киевской области.

О последствиях попаданий вражеских ракет в Хмельницкой области детали раскрывать не будут.

Несколько целей были иммитированы вражеским РЭБ, уточняют в Воздушных силах.

Ракетная атака россиян

Напомним, сегодня, 14 декабря, по всей Украине несколько раз объявляли масштабную тревогу из-за взлетов самолетов МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинджал".

Оккупанты применили такие ракеты для ударов по Украине - во время тревоги взрывы звучали в Киевской области и Хмельницкой области.

Позже стало известно, что в Киевской области сбили воздушную цель, а в Хмельницкой - были прилеты.