Атака по Киеву была одна из крупнейших за последнее время, - мэр

"Это была одна из крупнейших атак по Киеву за последнее время. Наши силы ПВО отчитываются о более 500 сбитых беспилотниках. Десятки ракет, которые были направлены на наш город. Мы благодарим ПВО, но тем не менее, несмотря на современные противовоздушные средства защиты мы видим, что гарантии полной защиты нет", - отметил Кличко.

Как отметил городской голова, часть ракет и дронов-камикадзе попали в жилые дома Киева.

"Сложно объяснить цель врага разрушать мирный город. Одно объяснение - распространить депрессию среди украинцев, сломать волю к борьбе. Другого объяснения я не вижу", - акцентирует Кличко.

Он сообщил, что сейчас осуществляются работы по ликвидации последствий ужасной ночи.

"Более 100 домов было разрушено. Мы говорим сейчас о десятках погибших и десятках раненых. И, к сожалению, это количество увеличивается", - добавил Кличко.

Что известно о ночной атаке на Киев

Напомним, что сегодня ночью враг нанес комбинированный удар по столице. Войска РФ для атаки применили крылатые ракеты, баллистику, "Кинжалы" и "Шахеды".

Разрушения и повреждения зафиксированы почти во всех районах города. Повреждены жилые дома, офисные здания, учебные заведения, автомобили, торговый центр.

В Дарницком районе разрушения самые сильные. Там в результате попадания ракеты разрушен подъезд пятиэтажного дома. Из-под завалов спасатели достали шесть человек, среди них ребенок.

В целом по Киеву известно о 13 погибших. Среди них три ребенка 2, 14 и 17 лет. Десятки людей пострадали.