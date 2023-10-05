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Атака дронов СБУ обесточила важные военные объекты РФ в Курской области, - источники

Фото: СБУ дронами обесточила военные объекты в Курской области РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин, Дмитрий Левицкий

Во время сегодняшней утренней атаки с применением дронов Службы безопасности Украины в российской Курской области произошел очередной блэкаут в ряде населенных пунктов, в результате чего важные военные объекты ВС РФ остались без электроэнергии.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

По информации наших источников, этот блэкаут в российском регионе состоялся в рамках "подготовки" войск оккупантов к осенне-зимнему периоду.

Российские военные объекты были подключены к электроподстанции в н.п. Суджа, Любимовка и Глушково Курской области, и именно ее атаковали дронами СБУ, уточнили источники в спецслужбе.

Таким образом СБУ "обновила" графики отключений в Курской области, и эта атака БПЛА оставила без электроэнергии важные вражеские военные объекты, отметили источники.

 

Дроны украинской спецслужбы обесточили важные российские военные объекты в Курской области (фото предоставлено СБУ РБК-Украина)

"Как следствие - российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было несколько суток", - говорится в сообщении.

 

Взрывы и обесточивание в Курской области

Напомним, рано утром 5 октября в нескольких районах Курской области РФ прозвучали взрывы, и стали появляться сообщения об атаке дронов на объекты инфраструктуры.

Позже местные власти рассказали, что в результате ударов в районах произошли отключения электричества. Сообщалось, что на электроподстанции в Курской области РФ 67 населенных пунктов остались без света.

Другие блэкауты в Курской области

Следует обратить внимание, что это уже не первый блэкаут в Курской области от СБУ. Так, предыдущий состоялся 29 сентября, а до этого - 26 сентября.

В тот раз были поражены электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян. В общей сложности, Служба безопасности организовала уже 7 подобных атак на вражескую инфраструктуру.

Добавим, что 29 сентября в российской Курской области ударом беспилотника СБУ также была уничтожена система противовоздушной обороны радиолокационная станция "Каста", которая определяет воздушные цели на предельно малых высотах.

Добавим, что вчера источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что дроны спецслужбы в ту ночь поразили российский "Триумф" вблизи Белгорода. Стоимость такого комплекса ПВО составляет 1,2 млрд. долларов.

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