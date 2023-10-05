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Атака дронів СБУ знеструмила важливі військові об'єкти РФ у Курській області, - джерела

Фото: СБУ дронами знеструмила військові об'єкти в Курській області РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін, Дмитро Левицький

Під час сьогоднішньої ранкової атаки із застосуванням дронів Служби безпеки України в російській Курській області стався черговий блекаут у низці населених пунктів, внаслідок чого важливі військові об'єкти ЗС РФ залишилися без електроенергії.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у СБУ.

За інформацією наших джерел, цей блекаут у російському регіоні відбувся у рамках "підготовки" військ окупантів до осінньо-зимового періоду.

Російські військові об'єкти були підключені до електропідстанції у н.п. Суджа, Любимівка та Глушкове Курської області, і саме її атакували дронами СБУ, уточнили джерела у спецслужбі.

Таким чином, СБУ "оновила" графіки відключень у Курській області, і ця атака БПЛА залишила без електроенергії важливі ворожі військові об'єкти, зазначили джерела.

 

Дрони української спецслужби знеструмили важливі російські військові об'єкти в Курській області (фото надане СБУ РБК-Україна)

"Як наслідок - російські військові починають активно переймати торішній досвід українців, коли електроенергії не було кілька діб", - йдеться у повідомленні.

 

Вибухи та знеструмлення в Курській області

Нагадаємо, рано вранці 5 жовтня в кількох районах Курської області РФ пролунали вибухи, і почали з'являтися повідомлення про атаку дронів на об'єкти інфраструктури.

Пізніше місцева влада розповіла, що внаслідок ударів у районах сталися відключення електрики. Повідомлялося, що на електропідстанції у Курській області РФ 67 населених пунктів залишилися без світла.

Інші блекаути в Курській області

Слід звернути увагу, що це вже не перший блекаут в Курській області від СБУ. Так, попередній відбувся 29 вересня, а до цього - 26 вересня.

Того разу були уражені електропідстанції, від яких живилися важливі військові об'єкти росіян. Загалом Служба безпеки організувала вже 7 подібних атак на ворожу інфраструктуру.

Додамо, що 29 вересня в російській Курській області ударом безпілотника СБУ також було знищено систему протиповітряної оборони радіолокаційну станцію "Каста", яка визначає повітряні цілі на гранично малих висотах.

Додамо, що вчора джерела РБК-Україна в СБУ розповіли, що дрони спецслужби тієї ночі уразили російський "Тріумф" поблизу Бєлгорода. Вартість такого комплексу ППО становить 1,2 млрд доларів.

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