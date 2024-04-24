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В РФ заявили о сбитии дронов и пожаре в Воронежской области

Среда 24 апреля 2024 04:43
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В РФ заявили о сбитии дронов и пожаре в Воронежской области Иллюстративное фото: в российской Воронежской области пожаловались на атаку дронов (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Воронежской области (РФ) в ночь на 24 апреля работали силы и средства противовоздушной обороны. Причиной этого власти региона назвали атаку дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Воронежской области Александра Гусева.

По словам российского чиновника, беспилотники фиксировали в небе над этой областью еще поздно вечером во вторник. Также он рассказал о боевой работе по отражению атаки БПЛА, в частности проинформировал об одной сбитой цели. А уже ночью в среду губернатор заявил, что дронов было больше.

Так, Гусев утверждает, что силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы были "обнаружены и уничтожены" уже 4 беспилотника самолетного типа. При этом чиновник заявляет, что на территории одного из поселков городского типа "произошло возгорание частного домостроения".

"Пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил губернатор Воронежской области.

Кроме того, по его словам, в результате падения остатков дрона в одном из воронежских сел на территории частного домовладения обнаружен воронка площадью около 1 кв. м.

"При этом в доме повреждены стекла, разрушена беседка, иссечена кровля", - написал он.

Также Гусев рассказал, что один из беспилотников сбили на подлете к Воронежу.

РосСМИ также обнародовали фото с ночным "хлопком" в этой области, якобы из-за работы ПВО по БПЛА. На кадре можно увидеть дым, что поднимается в небо в районе населенного пункта.

В РФ заявили о сбитии дронов и пожаре в Воронежской области

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