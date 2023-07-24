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Атака дронов на "Рени": в порту находились шесть румынских судов

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Понедельник 24 июля 2023 18:07
Атака дронов на "Рени": в порту находились шесть румынских судов Фото: во время атаки дронов на "Рени" в порту находились шесть румынских судов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во время атаки российских оккупантов на порт "Рени" в Одесской области там находились шесть румынских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediafax.

По информации румынского издания, власти страны приняли решение о перемещении всех судов обратно в Румынию после удара россиян. Предварительно, они не повреждены и сейчас находятся на румынской стороны реки Дунай.

При этом Румыния не вводила какие-либо ограничения движения по Дунаю, функционирование портов в пограничном районе осуществляется в обычном режиме.

Атака россиян на "Рени"

Напомним, российские оккупанты сегодня, 24 июля, ночью в очередной раз применили дроны-камикадзе "Шахед" для попытки ударов по Украине. Они атаковали речной порт "Рени", который находится вблизи границы с Румынией.

В результате удара оккупантов был разрушен аграрный ангар, в котором хранилось зерно. Повреждены еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесены повреждения портовым объектам.

Несколько стран уже осудили такой теракт страны-агрессора. Стоит заметить, что он произошел после выхода России из "зерновой сделки", что значительно повлияло на продовольственную безопасность по всему миру.

Более детально об атаке оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

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