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Атака дронів на "Рені": у порту знаходилися шість румунських суден

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Понеділок 24 липня 2023 18:07
Атака дронів на "Рені": у порту знаходилися шість румунських суден Фото: під час атаки дронів на "Рені" у порту знаходилися шість румунських суден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Під час атаки російських окупантів на порт "Рені" в Одеській області там знаходилися шість румунських суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediafax.

За інформацією румунського видання, влада країни ухвалила рішення про переміщення всіх суден назад до Румунії після удару росіян. Попередньо, вони не пошкоджені і зараз знаходяться на румунській стороні річки Дунай.

При цьому Румунія не вводила жодних обмежень руху Дунаєм, функціонування портів у прикордонному районі здійснюється в звичайному режимі.

Атака росіян на "Рені"

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 24 липня, вночі в черговий раз застосували дрони-камікадзе "Шахед" для спроб ударів по Україні. Вони атакували річковий порт "Рені", який знаходиться поблизу кордону з Румунією.

Внаслідок удару окупантів було зруйновано аграрний ангар, у якому зберігалося зерно. Пошкоджено ще кілька резервуарів для інших видів вантажів, пошкоджено портові об'єкти.

Декілька країн уже засудили такий теракт країни-агресора. Варто зауважити, що він стався після виходу Росії із "зернової угоди", що значно вплинуло на продовольчу безпеку в усьому світі.

Більш детально про атаку окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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