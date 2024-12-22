Атака дронов на нефтебазу в Орле. В ЦПД объяснили важность объекта

Заметим, ранее стало известно, что в ночь на 22 декабря взрывы прогремели в Орловской области России.

Как сообщили в сети было громко в районе города Орел. Губернатор области пожаловался на атаку дронов. По его словам, возник пожар на нефтебазе "Старый конь".

Отметим, что это не первая атака именно на эту нефтебазу, ведь еще в ночь на 14 декабря Силы обороны Украины атаковали эту нефтебазу в Орле.

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