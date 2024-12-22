Атака дронів на нафтобазу в Орлі. В ЦПД пояснили важливість об'єкта

Зауважимо, раніше стало відомо, що у ніч на 22 грудня вибухи пролунали в Орловській області Росії.

Як повідомили у мережі було гучно в районі міста Орел. Губернатор області поскаржився на атаку дронів. За його словами, виникла пожежа на нафтобазі "Старий кінь".

Зазначимо, що це не перша атака саме на цю нафтобазу, адже ще в ніч на 14 грудня Сили оборони України атакували цю нафтобазу в Орлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.