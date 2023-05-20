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Атака дронов на Киев: от падения обломков возник пожар на крыше многоэтажки

Фото: в Киеве произошел пожар в результате падения обломков вражеского дрона (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве ночью, 20 мая, во время вражеской атаки дронов обломок упал на крышу девятиэтажного здания, и произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, а также начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Возгорание в результате падения обломков произошло в Днепровском районе столицы.

На место происшествия направляются все службы.

"Пожар на крыше 9-этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе. Все службы трудятся на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", - рассказал Кличко.

Информацию о пожаре на крыше дома подтвердили в КМВА.

"Все нужные службы работают на месте. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги!", – пишет он.

Обновлено в 02:01

Стало известно, что на месте происшествия происходит локализация пожара площадью примерно 80 квадратных метров на крыше многоэтажного здания, рассказал начальник КМВА.

Он добавил, что информация о пострадавших до сих пор не поступала.

Обновлено в 02:18

Согласно обновленной предварительной информации, в Киеве также зафиксировано падение обломков на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах столицы, сообщил Попко.

"Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется. Находитесь в укрытиях до отмены тревоги!", - призвал начальник КМВА.

Обновлено в 03:03

Воздушная тревога в Киеве и области была отменена.

Ранее сообщалось, что ночью, 20 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога. В Киевской области сообщают об угрозе удара беспилотниками, и о работе ПВО. Позже в столице прозвучали взрывы.

Напомним, прошлой ночью 19 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога, и в некоторых областях сообщали о звуках взрывов и работе ПВО. В частности, взрыв прогремел в Кривом Роге, а также во Львове.

Добавим, что в Киевской МВА вчера сообщили, что во время той ночной атаки "Шахедов" на столицу все вражеские цели были сбиты ПВО, и удары по Киеву не были допущены.

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