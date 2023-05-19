В Кривом Роге раздался взрыв

В ночь на 19 мая в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепр Областной.

"Ничего не снимать и не выкладывать в интернете. Берегите себя и своих близких, воздушная тревога продолжается", - написал он.

Позже глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрывах в городе.

В Telegram-канале также сообщают, что сохраняется угроза удара БПЛА и баллистических ракет.

Напомним, что ночью 19 мая по Украине начала распространяться масштабная воздушная тревога. Ее объявили в Киеве и впоследствии она распространилась почти на всю территорию Украины.

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