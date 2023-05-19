В Кривом Роге раздался взрыв
Фото: в Кривом Роге раздался взрыв (GettyImages)
В ночь на 19 мая в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепр Областной.
В Telegram-канале также сообщают, что сохраняется угроза удара БПЛА и баллистических ракет.
Власти города подтвердили взрыв
Позже глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрывах в городе.
"Ничего не снимать и не выкладывать в интернете. Берегите себя и своих близких, воздушная тревога продолжается", - написал он.
Напомним, что ночью 19 мая по Украине начала распространяться масштабная воздушная тревога. Ее объявили в Киеве и впоследствии она распространилась почти на всю территорию Украины.
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