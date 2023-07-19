Атака дронов на Киев: все "Шахеды" были сбиты

Чиновник отметил, что во время нынешней масштабной воздушной атаки противник вновь наносил удары по Киеву, применяя БПЛА типа "Shahed".

"Безрезультатно. Еще на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны", - рассказал он.

Также в КМВА добавили, что по предварительным данным жертв и разрушений нет, при этом информация еще уточняются.

Воздушная атака 19 июля ночью

Этой ночью РФ снова устроили воздушную атаку по территории Украины, используя ракеты и ударные дроны. Тревоги были объявлены после полуночи во многих областях. Сообщалось о работе ПВО в ряде регионов.

В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что были зафиксированы ракетные залпы "Калибрами" с акватории Черного моря, а также оккупанты применяли ударные БПЛА.

Во время воздушной тревоги прозвучали взрывы в Одессе, а также в Запорожье. Уже рано утром стало известно о работе ПВО в Киевской области по ударным дронам противника.