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Атака дронов на Киев: силы ПВО уничтожили около десяти воздушных целей

Фото: ПВО сбило над Киевом около десятка враждебных целей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сегодня ночью во время атаки дронов на Киев силы и средства противовоздушной обороны уничтожили около десяти вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА в Telegram.

По предварительным данным Киевской городской военной администрации, Россия снова применила баражирующие боеприпасы типа Shahed для атаки на столицу. Беспилотники были запущены многими группами и заходили в Киев по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту.

"Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка враждебных целей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в городе не зафиксированы пострадавшие или критические разрушения.

Атака дронов 18 ноября

Вечером 18 ноября россияне снова атаковали Украину с воздуха, применив дроны-камикадзе. Первоначально воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей. Позже в столице ее упразднили, но почти сразу Воздушные силы сообщили еще и о ракетной опасности.

Известно, что в первую тревогу в Киевской области также работали силы ПВО.

А в ночь на 18 ноября в Киеве и ряде областей также дважды раздавалась воздушная тревога из-за угрозы дронов. Россияне выпустили 38 "Шахедов", но силы ПВО сбили 29 из них.

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атака дроновКиевПВО