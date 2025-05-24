Атака дронов на Киев: на Оболони обломки упали на торговый центр, горит дом

"Зафиксировано падение обломков на торговый центр в Оболонском районе. А также - на жилой дом на Оболони. Экстренные службы направляются на места", - заявил Кличко.

Ткаченко уточнил, что на Оболони возник пожар в жилом доме. Информация о пострадавших устанавливается.

Напомним, что этой ночью, по сообщениям местных властей, в Оболонском районе упали обломки вражеской ракеты. Также ранее сообщалось о падении обломков в нескольких локациях на Оболони, в частности на открытой местности.