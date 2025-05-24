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Атака дронов на Киев: на Оболони обломки упали на торговый центр, горит дом

Иллюстративное фото: на Оболони обломки упали на ТЦ и дом (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

В результате атаки дронов на Киев в Оболонском районе обломки упали на торговый центр. Также на Оболони горит жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"Зафиксировано падение обломков на торговый центр в Оболонском районе. А также - на жилой дом на Оболони. Экстренные службы направляются на места", - заявил Кличко.

Ткаченко уточнил, что на Оболони возник пожар в жилом доме. Информация о пострадавших устанавливается.

Напомним, что этой ночью, по сообщениям местных властей, в Оболонском районе упали обломки вражеской ракеты. Также ранее сообщалось о падении обломков в нескольких локациях на Оболони, в частности на открытой местности.

 

Удар по Киеву

Напомним, что воздушная тревога в Киеве была объявлена еще вечером 23 мая. Столицу атаковали вражеские дроны. В Голосеевском районе города упали обломки, к счастью, обошлось без пострадавших.

После полуночи РФ атаковала столицу Украины баллистикой и параллельно - беспилотниками. По состоянию на 3:30 известно о падении обломков в пяти районах. В результате атаки в Киеве возникли пожары.

Количество пострадавших в Киеве возросло до восьми, двух человек госпитализировали.

Больше о последствиях российской атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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КиевАтака дроновВойна в УкраинеОболонский район