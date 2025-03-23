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В Киеве были слышны сильные звуки взрывов

Воскресенье 23 марта 2025 00:18
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В Киеве были слышны сильные звуки взрывов Фото: силы ПВО сбивают вражеские воздушные цели (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 марта в Киеве были слышны сильные звуки взрывов. Для столицы существует угроза применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственных корреспондентов и Telegram воздушных сил ВСУ.

Первый звук взрыва был слышен примерно в 00:11. Через минуту еще был как минимум один. Уже в 00:15 в КГВА подтвердили о работе ПВО в столице.

"Вражеский БпЛА к северу от Киева движется в юго-западном направлении", - предупреждали военные в 00:04.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:18 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

В Киеве были слышны сильные звуки взрывов

Атака РФ по Киеву вечером 22 марта

Напомним, что несколько часов назад в Киеве тоже было слышно звуки взрывов. В тот момент противовоздушная оборона как и сейчас, сбивала вражеские дроны.

Через некоторое время начальник Киева Тимур Ткаченко информировал, что в Подольском районе столицы зафиксировано падение беспилотника. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

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