Атака дронов на Киев: в городе зафиксированы попадания в дома и пожары, есть раненые

Вторая волна российских "Шахедов" приблизилась к Киеву около 02:00. В ряде районов произошло падение обломков и есть попадания в дома. В городе слышны взрывы, работает ПВО.

Шевченковский район

Предварительно произошло попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории.

Также предварительно зафиксировано попадание в жилой дом.

Кроме того, части дрона упали вблизи АЗС и по другому адресу - на крышу жилого дома.

По другому адресу в районе падения БпЛА на крышу жилого дома. Информация о пострадавших уточняется.

Также зафиксирован пожар на верхнем этаже жилого дома.

Еще по одному адресу горят гаражи.

В Шевченковском районе вызовы медиков еще по нескольким адресам.

Дарницкий район

Обломки вражеского дрона упали во дворе жилого дома.

В районе зафиксирован еще один вызов. Также предварительно пожар в многоквартирном доме. Экстренные службы направляются на места.

Соломенский район

В 02:27 Кличко сообщил о вызове в район бригады медиков.

Ткаченко сообщил о попадании в нежилое здание в Соломенском районе.

В 02:41 Ткаченко сообщил, что по другому адресу горит крыша нежилого здания.

В 02:49 Кличко сообщил о госпитализации одного пострадавшего в Соломенском районе.

В 02:54 городской председатель сообщил еще об одном пострадавшем в Соломенском районе.

Голосеевский район

Кличко сообщил о пожаре грузовика в районе.

Подольский район

В районе зафиксировано падение обломков. Экстренные службы направляются на место.

В 03:04 Ткаченко сообщил, что в Подольском районе в результате атаки выбиты окна в жилом доме.

Оболонский район

В районе фиксируется падение, предварительно, обломков дрона.