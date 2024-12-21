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В России закрыли ряд аэропортов из-за угрозы дронов

Казань, Суббота 21 декабря 2024 09:14
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В России закрыли ряд аэропортов из-за угрозы дронов Фото: в России закрыли ряд аэропортов утром 21 декабря (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

В России ограничили работу нескольких аэропортов утром 21 декабря. Россияне заявили об угрозе дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, утром Росавиация заявила, что ввела временные ограничения ввели на работу аэропорта "Казань" в Татарстане.

Также власти российской Удмуртии сообщили, что закрыли аэропорт в городе Ижевск. Там ввели план "Ковер". Его объявляют в случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Позже росСМИ также заявили, что международный аэропорт "Гагарин" в Саратове ограничил работу.

Отметим, что утром в сети появились видео попадания дрона в элитный жилой комплекс в Казани. Беспилотник врезался в многоэтажный дом.

При этом в сети пишут, что причиной "прилета" была работа российской РЭБ.

Стоит добавить, что сегодня громко было не только в Казани, но и в Сочи. Россияне пожаловались на громкие взрывы в Сочи в ночь на 21 декабря.

Российские СМИ утверждали, что якобы в Черном море противовоздушная оборона работала по беспилотникам. Минобороны РФ заявляет, что якобы сбило за ночь 19 дронов, в том числе три из них - над акваторией Черного моря.

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