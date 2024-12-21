Атака дронів на Казань. В ЦПД розповіли, які важливі для РФ об'єкти є в місті

Зранку 21 грудня росіяни заявили про атаку дронів на Казань. Там, зокрема, працює пороховий завод, який є ключевим для ВПК РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"В місті існує Казанський пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів, критично важливих для армії РФ", - розповів він.

Чому цей завод важливий

Як пояснив Коваленко, цей завод виконує функцію забезпечення російських збройних сил боєприпасами та матеріалами, необхідними для виготовлення ракет різних класів і призначень, включаючи ракети "Калібр", "Іскандер" та ін.

"Загалом, Казанський пороховий завод є одним із "хребтів" російського ВПК, без якого серійне виробництво боєприпасів було б неможливим", - констатували у ЦПД.

Атака дронів на Казань

Зранку росіяни поскаржилися на атаку дронів на Казань. Зокрема, окупанти заявили про атаку на промисловий об'єкт у місті, але безпілотник нібито "не влучив у ціль".

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ, нібито атаки на Казань йшли в три хвилі з різних напрямків. Три БПЛА нібито були знищені засобами ППО, ще три придушені засобами РЕБ.

Також за запевненням загарбників, дрони атакували житлові будинки. Зокрема, російська влада заявила про загалом вісім прильотів безпілотників у Казані, зокрема шість атак припали на житлові будинки.

У мережі вже з'явилися відео з місця влучень дронів у житлові будинки. Як пишуть Telegram-канали, два дрони вдарили по 37-поверховому житловому комплексу "Лазурні небеса", ще два - по 23-поверховому ЖК "Манхеттен".

Дрони атакували Казань 21 грудня (t.me/astrapress)

Місцева влада вже заявила про відсутність постраждалих, тоді як місцеві ЗМІ пишуть про трьох постраждалих.