Атака дронов-камикадзе на Киев: силы ПВО уничтожили все вражеские цели

Российские войска сегодня ночью, 18 марта, с помощью дронов-камикадзе пытались атаковать Киев. Силами ПВО все вражеские воздушные цели были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

"Враг в очередной раз запустил в направлении Киева баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. Еще раз благодарим их за отличную работу. По данным на этот момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется", – заявил начальник Киевской ГВА Сергей Попко.

Ранее мы писали, что оккупанты вечером 17 марта атаковали ударными беспилотниками критические объекты в Днепропетровской области. Украинские защитники уничтожили три БПЛА противника.

Также сообщалось, что вечером в пятницу, 17 марта, в Днепре во время воздушной тревоги раздался ряд взрывов.

Напомним, в Украине вечером 17 марта в ряде регионов раздались сигналы воздушной тревоги. Есть сообщения об атаке дронов. Работает ПВО.

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