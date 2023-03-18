RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака дронов-камикадзе на Киев: силы ПВО уничтожили все вражеские цели

Фото: украинские силы ПВО сбили все российские дроны-камикадзе, что летели на Киев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 18 марта, с помощью дронов-камикадзе пытались атаковать Киев. Силами ПВО все вражеские воздушные цели были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

"Враг в очередной раз запустил в направлении Киева баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. Еще раз благодарим их за отличную работу. По данным на этот момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется", – заявил начальник Киевской ГВА Сергей Попко.

Ранее мы писали, что оккупанты вечером 17 марта атаковали ударными беспилотниками критические объекты в Днепропетровской области. Украинские защитники уничтожили три БПЛА противника.

Также сообщалось, что вечером в пятницу, 17 марта, в Днепре во время воздушной тревоги раздался ряд взрывов.

Напомним, в Украине вечером 17 марта в ряде регионов раздались сигналы воздушной тревоги. Есть сообщения об атаке дронов. Работает ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевдрониПВОВторжение России в Украину