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ВСУ сбили 3 ударных БПЛА над Днепропетровской областью. Враг атаковал критические объекты

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Днепропетровская область, Пятница 17 марта 2023 23:19
ВСУ сбили 3 ударных БПЛА над Днепропетровской областью. Враг атаковал критические объекты Фото: ПВО ВСУ сбили вражеские дроны над Днепропетровской областью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты вечером 17 марта атаковали ударными беспилотниками критические объекты в Днепропетровской области. Украинские защитники уничтожили три БПЛА противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Восток".

Для удара по Днепропетровской областью оккупанты применили, вероятно, иранские "Шахеды".

"17.03.2023 противником применены ударные БПЛА (вероятно "Shahed-131/136") с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области", - рассказали военные.

Три вражеских беспилотника были ликвидированы силами и средствами подразделений ПВК "Восход" в Днепровском районе.

В результате вражеской атаки есть "прилет" - сильно пострадал объект критической инфраструктуры в Новомосковске, отмечает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"Есть и попадание. 2 БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения", - пишет чиновник.

Также он добавил, что на месте работают все службы, и последствия атаки противника уточняются.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 17 марта, в Днепре во время воздушной тревоги раздался ряд взрывов.

Напомним, в Украине вечером 17 марта в ряде регионов раздались сигналы воздушной тревоги. Есть сообщения об атаке дронов. Работает ПВО.

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