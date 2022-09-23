Атака дронов-камикадзе на Днепропетровскую область: есть раненые

В результате сбития иранских дронов-камикадзе, которые используют российские оккупанты, шесть человек получили ранения в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука .

"Под вечер силы ПВО сбили над Днепропетровщиной два дрона-камикадзе типа "Шахид-136". Один беспилотник упал во двор домохозяйства, там произошел пожар. Шесть человек пострадали, один человек госпитализирован. Три хозяйственных сооружения разрушены, повреждены частный дом, два автомобиля ", - написал он.

Лукашук сообщил, что остатки второго дрона обнаружили на одном из автодорог Днепропетровской области. Были повреждены 100 квадратных метров дорожного покрытия.

Кроме того, глава Днепропетровского областного совета отметил, что по уточненной информации, после утренних обстрелов Марганца в городе было повреждено 90 частных жилых домов. Также повреждения получили еще более 50 хозяйственных сооружений, 6 многоэтажек, магазины, почта, аптека, газопроводы, линии электропередач. В настоящее время аварийные бригады уже вернули свет в дома людей.