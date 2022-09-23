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ВСУ сбили шесть дронов-камикадзе и российский штурмовик Су-25

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Украина, Пятница 23 сентября 2022 19:07
ВСУ сбили шесть дронов-камикадзе и российский штурмовик Су-25 Фото: ВСУ сбили шесть дронов-камикадзе и российский штурмовик Су-25 (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 22 сентября, украинские военные уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и 6 иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Воздушных сил ВСУ.

"23 сентября, во второй половине дня, на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 иранского производства", - говорится в сообщении.

По информации военных, шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ.

В Бериславском районе Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25

Напомним, что сегодня в Одессе и под Днепром раздались взрывы во время тревоги.

Также, россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе , в результате чего погиб человек.

Ранее ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и иранский дрон.

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