Атака дронов на аэродром в Сибири: появился спутниковый снимок последствий

Операция "Паутина"

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины организовала уникальную операцию на территории России. В рамках операции дроны атаковали ряд российских аэродромов.

Генштаб ВСУ сегодня, 3 июня, подтвердил, что в результате атаки удалось уничтожить 41 российский самолет. Большинство из них - стратегические бомбардировщики, которые Россия использовала для запуска ракет по гражданской инфраструктуре Украины.

Такую операцию СБУ планировала полтора года. Дроны запускали прямо с территории РФ.

При этом примечательно, что украинские дроны впервые с начала войны атаковали Сибирь, туда они еще не залетали.

Детальнее об украинской операции - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.