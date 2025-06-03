RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Атака дронов на аэродром в Сибири: появился спутниковый снимок последствий

Иллюстративное фото: украинские дроны атаковали аэродром в Сибири (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские дроны ударили по аэродрому "Белая" в Иркутской области в рамках операции "Паутина". Спутник зафиксировал последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечает издание, на спутниковом снимке аэродрома "Белая" можно заметить, что в результате атаки были уничтожены по меньшей мере четыре бомбардировщика Ту-22 и три Ту-95. Еще один Ту-95, вероятно, был поврежден. 

При этом всего по спутниковым снимкам издание верифицировало уничтожение как минимум 11 российских бомбардировщиков. 

Операция "Паутина"

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины организовала уникальную операцию на территории России. В рамках операции дроны атаковали ряд российских аэродромов.

Генштаб ВСУ сегодня, 3 июня, подтвердил, что в результате атаки удалось уничтожить 41 российский самолет. Большинство из них - стратегические бомбардировщики, которые Россия использовала для запуска ракет по гражданской инфраструктуре Украины.

Такую операцию СБУ планировала полтора года. Дроны запускали прямо с территории РФ.

При этом примечательно, что украинские дроны впервые с начала войны атаковали Сибирь, туда они еще не залетали.

Детальнее об украинской операции - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияСибирьВойна в УкраинеДрониАтака дронов