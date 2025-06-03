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Атака дронів на аеродром у Сибіру: з'явився супутниковий знімок наслідків

Ілюстративне фото: українські дрони атакували аеродром у Сибіру (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські дрони вдарили по аеродрому "Біла" в Іркутській області в рамках операції "Павутина". Супутник зафіксував наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначає видання, на супутниковому знімку аеродрому "Белая" можна помітити, що внаслідок атаки було знищено щонайменше чотири бомбардувальники Ту-22 і три Ту-95. Ще один Ту-95, ймовірно, був пошкоджений.

При цьому загалом за супутниковими знімками видання верифікувало знищення щонайменше 11 російських бомбардувальників.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України організувала унікальну операцію на території Росії. У рамках операції дрони атакували низку російських аеродромів.

Генштаб ЗСУ сьогодні, 3 червня, підтвердив, що внаслідок атаки вдалося знищити 41 російський літак. Більшість із них - стратегічні бомбардувальники, які Росія використовувала для запуску ракет по цивільній інфраструктурі України.

Таку операцію СБУ планувала півтора року. Дрони запускали прямо з території РФ.

При цьому примітно, що українські дрони вперше з початку війни атакували Сибір, туди вони ще не залітали.

Детальніше про українську операцію - в матеріалі РБК-Україна.

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