Атака дронов на аэродром в Сибири: появился спутниковый снимок последствий

Украинские дроны ударили по аэродрому "Белая" в Иркутской области в рамках операции "Паутина". Спутник зафиксировал последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Как отмечает издание, на спутниковом снимке аэродрома "Белая" можно заметить, что в результате атаки были уничтожены по меньшей мере четыре бомбардировщика Ту-22 и три Ту-95. Еще один Ту-95, вероятно, был поврежден. При этом всего по спутниковым снимкам издание верифицировало уничтожение как минимум 11 российских бомбардировщиков.

Операция "Паутина"

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины организовала уникальную операцию на территории России. В рамках операции дроны атаковали ряд российских аэродромов.

Генштаб ВСУ сегодня, 3 июня, подтвердил, что в результате атаки удалось уничтожить 41 российский самолет. Большинство из них - стратегические бомбардировщики, которые Россия использовала для запуска ракет по гражданской инфраструктуре Украины.

Такую операцию СБУ планировала полтора года. Дроны запускали прямо с территории РФ.

При этом примечательно, что украинские дроны впервые с начала войны атаковали Сибирь, туда они еще не залетали.

Детальнее об украинской операции - в материале РБК-Украина.

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