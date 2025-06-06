Атака на Чернигов: спасатели достали из-под завалов тело погибшего

В результате российских ударов по Чернигову как минимум один человек погиб. Его тело достали из-под завалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.
"Спасатели деблокировали из-под завалов тело на территории промышленного предприятия", - сказано в сообщении ГСЧС.
Фото: в Чернигове после атаки РФ разбирают завалы (t.me/dsns_telegram)
Там уточнили, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, сегодня, 6 июня, ночью оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Для этого они использовали более 400 дронов "Шахед" и ракеты.
Всего украинским защитникам удалось сбить 199 дронов, 4 баллистические ракеты, 30 крылатых ракет Х-101 и две крылатые "Искандер-К".
Еще 169 вражеских беспилотников были локально утеряны.
Под атакой, в частности, находился Чернигов. Оккупанты использовали для удара "Шахеды", баллистику и крылатую ракету. Всего там прозвучало 14 взрывов.
В результате обстрела было известно о четырех пострадавших. При этом под завалами оказались два человека - охранники промышленного предприятия.
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