Атака на Чернигов: спасатели достали из-под завалов тело погибшего

Массированный удар по Украине

Напомним, сегодня, 6 июня, ночью оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Для этого они использовали более 400 дронов "Шахед" и ракеты.

Всего украинским защитникам удалось сбить 199 дронов, 4 баллистические ракеты, 30 крылатых ракет Х-101 и две крылатые "Искандер-К".

Еще 169 вражеских беспилотников были локально утеряны.

Под атакой, в частности, находился Чернигов. Оккупанты использовали для удара "Шахеды", баллистику и крылатую ракету. Всего там прозвучало 14 взрывов.

В результате обстрела было известно о четырех пострадавших. При этом под завалами оказались два человека - охранники промышленного предприятия.

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