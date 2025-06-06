Обстрел Чернигова: известно о четырех пострадавших, под завалами есть люди

В Чернигове в результате ночного обстрела России 6 июня пострадали четыре человека. Еще двое находятся под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

"Подвели итоги ликвидации последствий после ночной атаки врага. На месте работают все коммунальные службы. Руководители коммунальных предприятий будут пытаться до конца суток восстановить электропитание и водоснабжение", - сообщил Брижинский.

По его словам, в результате атаки пострадали четыре человека.

Двое из них получили помощь на месте, остальные госпитализированы.

"К сожалению, до сих пор продолжается операция подразделений ГСЧС по разбору завалов. Под завалами до сих пор находится два человека - охранники промышленного предприятия", - добавил глава МВА.

Также в результате вражеского обстрела повреждены: