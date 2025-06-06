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Обстрел Чернигова: известно о четырех пострадавших, под завалами есть люди

Чернигов, Пятница 06 июня 2025 15:50
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Обстрел Чернигова: известно о четырех пострадавших, под завалами есть люди Фото: в Чернигове в результате атаки РФ пострадали четыре человека (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В Чернигове в результате ночного обстрела России 6 июня пострадали четыре человека. Еще двое находятся под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

"Подвели итоги ликвидации последствий после ночной атаки врага. На месте работают все коммунальные службы. Руководители коммунальных предприятий будут пытаться до конца суток восстановить электропитание и водоснабжение", - сообщил Брижинский.

По его словам, в результате атаки пострадали четыре человека.
Двое из них получили помощь на месте, остальные госпитализированы.

"К сожалению, до сих пор продолжается операция подразделений ГСЧС по разбору завалов. Под завалами до сих пор находится два человека - охранники промышленного предприятия", - добавил глава МВА.

Также в результате вражеского обстрела повреждены:

  • 6 частных домов;
  • 2 промышленных предприятия;
  • 215 квартир;
  • учебное и медицинское учреждения;
  • 8 автомобилей.

Обстрел Чернигова

В ночь на 6 июня русские террористы прибегли к комбинированному удару по Чернигову. Били по жилому массиву, есть разрушения и раненые. В частности, в результате обстрела повреждены многоквартирные и частные дома, а также предприятие и объекты инфраструктуры.

Согласно предварительной информации, террористы атаковали город беспилотниками типа "Герань-2" и крылатой ракетой и "Искандер-М".

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