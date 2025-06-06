ua en ru
Пт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака на Чернигов: спасатели достали из-под завалов тело погибшего

Чернигов, Пятница 06 июня 2025 20:10
UA EN RU
Атака на Чернигов: спасатели достали из-под завалов тело погибшего Фото: в Чернигове разбирают завалы после российской атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В результате российских ударов по Чернигову как минимум один человек погиб. Его тело достали из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

"Спасатели деблокировали из-под завалов тело на территории промышленного предприятия", - сказано в сообщении ГСЧС.

Фото: в Чернигове после атаки РФ разбирают завалы (t.me/dsns_telegram)

Там уточнили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Массированный удар по Украине

Напомним, сегодня, 6 июня, ночью оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Для этого они использовали более 400 дронов "Шахед" и ракеты.

Всего украинским защитникам удалось сбить 199 дронов, 4 баллистические ракеты, 30 крылатых ракет Х-101 и две крылатые "Искандер-К".

Еще 169 вражеских беспилотников были локально утеряны.

Под атакой, в частности, находился Чернигов. Оккупанты использовали для удара "Шахеды", баллистику и крылатую ракету. Всего там прозвучало 14 взрывов.

В результате обстрела было известно о четырех пострадавших. При этом под завалами оказались два человека - охранники промышленного предприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Чернигов ГСЧС Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
NEWS
После "Паутины" РФ смогла поднять для атаки только 7 бомбардировщиков, - СМИ
После "Паутины" РФ смогла поднять для атаки только 7 бомбардировщиков, - СМИ
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам