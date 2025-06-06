Атака на Чернігів: рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого

Унаслідок російських ударів по Чернігову щонайменше одна людина загинула. Її тіло дістали з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram .

Там уточнили, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Фото: у Чернігові після атаки РФ розбирають завали (t.me/dsns_telegram)

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло на території промислового підприємства", - ідеться в повідомленні ДСНС.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі окупанти завдали масованого удару по Україні. Для цього вони використали понад 400 дронів "Шахед" і ракети.

Загалом українським захисникам вдалося збити 199 дронів, 4 балістичні ракети, 30 крилатих ракет Х-101 та дві крилаті "Іскандер-К".

Ще 169 ворожих безпілотників були локально втрачені.

Під атакою, зокрема, перебував Чернігів. Окупанти використовували для удару "Шахеди", балістику та крилату ракету. Загалом там пролунало 14 вибухів.

Унаслідок обстрілу було відомо про чотирьох постраждалих. При цьому під завалами опинилися двоє людей - охоронці промислового підприємства.

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