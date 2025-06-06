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Атака на Чернігів: рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого

Чернігів, П'ятниця 06 червня 2025 20:10
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Атака на Чернігів: рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого Фото: у Чернігові розбирають завали після російської атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Унаслідок російських ударів по Чернігову щонайменше одна людина загинула. Її тіло дістали з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло на території промислового підприємства", - ідеться в повідомленні ДСНС.

Фото: у Чернігові після атаки РФ розбирають завали (t.me/dsns_telegram)

Там уточнили, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі окупанти завдали масованого удару по Україні. Для цього вони використали понад 400 дронів "Шахед" і ракети.

Загалом українським захисникам вдалося збити 199 дронів, 4 балістичні ракети, 30 крилатих ракет Х-101 та дві крилаті "Іскандер-К".

Ще 169 ворожих безпілотників були локально втрачені.

Під атакою, зокрема, перебував Чернігів. Окупанти використовували для удару "Шахеди", балістику та крилату ракету. Загалом там пролунало 14 вибухів.

Унаслідок обстрілу було відомо про чотирьох постраждалих. При цьому під завалами опинилися двоє людей - охоронці промислового підприємства.

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