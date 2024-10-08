Оккупанты наносят удары по Полтавской области

Российские оккупанты сегодня, 8 октября, вечером атаковали Полтавскую область. В регионе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина в Telegram , Воздушные силы ВСУ в Telegram и "Суспільне" в Telegram .

Пронин рассказал, что, по предварительной информации, в результате атаки попаданий по гражданской инфраструктуре нет.

Деталей инцидента пока не раскрывают.

При этом "Суспільне" сообщало о взрывах в Полтаве и Кременчуге.

После этого Пронин предупредил, что оккупанты атакуют область и призвал местных жителей пройти в укрытия.

Воздушные силы написали, что россияне запустили в сторону Кременчуга и Полтавы скоростные цели. Какие именно - военные не уточнили.

Что предшествовало

Стоит заметить, что сегодня вечером Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в Полтавской области возможна работа противовоздушной обороны, поскольку там зафиксировали вражеский разведывательный дрон. Такие беспилотники оккупанты, в частности, используют для подготовки своих ракетных ударов.

К слову, в ночь на 22 сентября вражеские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской области при помощи дронов.

В результате этого без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей.

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