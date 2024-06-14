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Атака на аэродром Морозовск в РФ: появились спутниковые снимки последствий

Фото: аэродром Морозовск (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью, 14 июня, дроны атаковали аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) военного аналитика Брейди Африка.

"Последствия недавнего удара Украины по авиабазе Морозовск в России видны на новых спутниковых снимках. В последний раз Украина нанесла удар по этой базе в начале этого года в апреле", - отметил аналитик.

Как видно на спутниковых снимках, с аэродрома Морозовска исчезли все российские истребители.

Атака дронов на Морозовск 14 июня

Напомним, ночью 14 июня в Морозовске в Ростовской области раздались взрывы и возник пожар. В некоторых домах жителей исчез свет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО якобы успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории области.

Отметим, что в городе расположен военный аэродром, где базируются истребители Су-34, Су-24 и Су-24М.

Также напомним, в апреле СБУ вместе с Силами обороны осуществили атаку на аэродром Морозовск в России. По меньшей мере 6 самолетов врага были уничтожены, а еще 8 существенно повреждены.

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