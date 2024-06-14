Атака на аеродром Морозовськ у РФ: з'явилися супутникові знімки наслідків

"Наслідки нещодавнього удару України по авіабазі Морозовськ в Росії видно на нових супутникових знімках. Востаннє Україна завдала удару по цій базі на початку цього року у квітні", - зазначив аналітик.

Як видно на супутникових знімках, з аеродрому Морозовськ зникли всі російські винищувачі.