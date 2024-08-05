Атака на аэродром Морозовск: ГУР заявило об уничтожении вражеского самолета и склада БК (фото)

В результате атаки 3 августа по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад БК оккупантов. Соответствующие данные подтверждают спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР в Telegram

Как отмечают в ведомстве, еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками - рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

"Полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения - от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли", - говорится в сообщении.

В разведке сообщили, что четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения.