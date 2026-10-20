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Астронавты будут жить под землей: NASA нашла укрытие от радиации на Луне

09:03 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
NASA ищет место для будущей лунной базы (изображение: РБК-Украина)

NASA организует новую научную миссию GIMLI для исследования подземных туннелей и пещер на Луне. Ущелье в холмах Мариуса может стать потенциальным местом для создания космической базы.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное в Science Daily.

Пропасть в холмах Мариуса: природное "окно" у недра спутника Земли

В центре внимания ученых оказался провал под названием Marius Hill Pit. Это гигантское отверстие на поверхности Луны глубиной до 46 метров и шириной до 91 метра.

Ученые считают, что это так называемый световой фонарь - проваленная кровля подземной лавовой трубки, образовавшейся во время древней вулканической активности Луны.

Ранее объект исследовали только с помощью орбитальных спутников. Новая программа GIMLI (Geophysical Instruments for Marius Lunar Pit Investigation) предполагает изучение провала непосредственно на поверхности Луны.

Читайте больше: Зависят от Маска: почему высадка астронавтов NASA на Луну оказалась под угрозой

Оборудование ровера и задачи миссии

Для проведения измерений ученые Института планетарных наук оснастят лунный ровер специальными инструментами:

  • георадаром прямого проникновения для зондирования грунта;
  • сейсмическими датчиками;
  • гравиметром для измерения локальных колебаний гравитационного поля;
  • высокочеткими камерами для съемки обнаженных слоев породы.

Исследователи объясняют: изучение обнаженных слоев реголита и застывшей лавы позволит выяснить, как проходили вулканические процессы на спутнике в прошлом.

Большинство приборов создаст компания Honeybee Robotics. Сам проект финансируется через программу NASA PRISM, а доставку на поверхность осуществит частный подрядчик в рамках инициативы Commercial Lunar Payloads Services.

Идеальное "хранилище" для будущей базы?

Основной интерес ученых к подземным структурам связан с безопасностью будущих экспедиций. Из-за отсутствия плотной атмосферы поверхность Луны постоянно подвергается жесткому солнечному и космическому излучению.

В свою очередь, подземные лавовые трубки могут стать естественным щитом от радиации, микрометеоритов и экстремальных перепадов температур.

Использование природных пещер как укрытий, отмечают ученые, значительно упростит строительство постоянных населенных баз и обеспечит стабильные условия проживания и работы астронавтов.

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