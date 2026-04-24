Ассистент учителя или ребенка? В чем разница и как получить сопровождение в школе

Сейчас в Украине активно продолжается набор детей в школы. Родители детей с особыми образовательными потребностями (ООП) часто путают роли ассистента учителя и ассистента ребенка, из-за чего не всегда понимают, куда именно им обращаться за поддержкой.
О том, в чем заключается разница между этими специалистами и как правильно оформить услугу сопровождения, в комментарии для РБК-Украина рассказала эксперт по вопросам инклюзивного и специального образования Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода детей Екатерина Павленко.
Часто детям с особыми образовательными потребностями сложно принимать полноценное участие в образовательном процессе без дополнительной поддержки. На помощь может прийти ассистент ребенка, однако часто родители не понимают, что это за человек, какие функции выполняет и как можно получить такую поддержку.
Ассистент ребенка - это человек, который помогает ученику в повседневных вещах, без которых посещение школы было бы невозможным. Его главная цель - сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя безопасно, был включен в коллектив и мог находиться в заведении наравне со сверстниками.
Законодательство определяет такую поддержку не как педагогическую помощь, а как социальную услугу сопровождения во время инклюзивного обучения. Она назначается исключительно на основе заключения инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ).
Важно понимать, что ассистент ребенка фокусируется на социально-бытовых потребностях, а не на обучении. Его обязанности включают:
Павленко объясняет, что содержание этой услуги определяется индивидуально, в зависимости от потребностей конкретного ребенка.
Путаница часто возникает из-за ожиданий родителей, что ассистент будет "подтягивать" ребенка по предметам. На самом деле ассистент ребенка не имеет права:
Эксперт объясняет, что это не педагог, а человек, который обеспечивает "техническую" и бытовую возможность ребенка присутствовать на уроке.
Ассистентом может быть социальный работник или физическое лицо-предприниматель, которое предоставляет эту социальную услугу и прошло соответствующее обучение. Также законодательство позволяет быть ассистентом одному из родителей или уполномоченному ими лицу.
Важно понимать: если речь идет о социальной услуге за бюджетные средства, ее предоставляет не школа, а предоставитель социальных услуг. Ассистент не назначается директором на педагогическую должность, а лишь допускается к образовательному процессу согласно порядку. При этом отсутствие оформленного ассистента не отменяет право ребенка учиться в школе.
В инклюзивной образовательной среде эти две роли часто воспринимаются как подобные, хотя на самом деле они имеют разную функцию и принадлежат к разным системам.
Ассистент учителя является педагогическим работником учебного заведения и работает со всем классом, помогая учителю адаптировать образовательный процесс, организовывать обучение и учитывать различные образовательные потребности детей.
Зато ассистент ребенка обеспечивает индивидуальную поддержку конкретного ребенка с особыми образовательными потребностями. Его фокус - не учебное содержание, а участие ребенка в образовательном процессе как таковом. Педагогическая составляющая остается в зоне ответственности образования, а социально-бытовая и ежедневная поддержка обеспечивается через должность ассистента ребенка.
Павленко объясняет, что ключевым документом является заключение инклюзивно-ресурсного центра. Именно в заключении о комплексной психолого-педагогической оценке развития человека должно быть указано, что ребенок нуждается в сопровождении во время инклюзивного обучения.
То есть, если родители видят, что ребенку нужна постоянная помощь для передвижения, самообслуживания, коммуникации, безопасности или участия в жизни учебного заведения, этот вопрос стоит обсудить с ИРЦ во время прохождения комплексной оценки или пересмотра заключения.
Чтобы для ребенка назначили ассистента, родители должны выполнить следующее:
Подробнее о том, как все это происходит на практике - на видео.
Екатерина Павленко отмечает, что услуга сопровождения во время инклюзивного обучения это один из механизмов обеспечения права ребенка на образование. Если без такой поддержки ребенок не может полноценно находиться в учебном заведении, участвовать в занятиях, чувствовать себя безопасно или удовлетворять базовые потребности, это вопрос доступности образования.
Родителям стоит не бояться ставить этот вопрос. Если ребенок нуждается в сопровождении, это должно быть зафиксировано в заключении ИРЦ, а дальше оформлено в установленном порядке как социальная услуга.
