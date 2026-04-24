Ассистент учителя или ребенка? В чем разница и как получить сопровождение в школе

Главное: Фокус на быту: Ассистент ребенка помогает с передвижением, гигиеной и безопасностью, а не с уроками.

Разные специалисты: Ассистент учителя работает с классом, ассистент ребенка - персонально с учеником.

Юридическое основание: Только заключение ИРЦ дает право на получение этой услуги.

Права родителей: Семья может сама выбрать ассистента (даже быть им самостоятельно) или требовать его предоставления от общины.

Непрерывность обучения: Отсутствие ассистента в конкретный момент не является основанием для недопуска ребенка к занятиям.

Дедлайны: Подавать заявление в органы соцзащиты стоит уже сейчас, чтобы до 1 сентября все процедуры были завершены.

Кто такой ассистент ребенка

Часто детям с особыми образовательными потребностями сложно принимать полноценное участие в образовательном процессе без дополнительной поддержки. На помощь может прийти ассистент ребенка, однако часто родители не понимают, что это за человек, какие функции выполняет и как можно получить такую поддержку.

Ассистент ребенка - это человек, который помогает ученику в повседневных вещах, без которых посещение школы было бы невозможным. Его главная цель - сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя безопасно, был включен в коллектив и мог находиться в заведении наравне со сверстниками.

Законодательство определяет такую поддержку не как педагогическую помощь, а как социальную услугу сопровождения во время инклюзивного обучения. Она назначается исключительно на основе заключения инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ).

Что предусматривает услуга сопровождения

Важно понимать, что ассистент ребенка фокусируется на социально-бытовых потребностях, а не на обучении. Его обязанности включают:

физическую поддержку - помощь в передвижении по зданию и территории школы;

самообслуживание - помощь с гигиеной, переодеванием, питанием;

коммуникацию - поддержка в общении с другими детьми и взрослыми (при необходимости);

безопасность - сопровождение во время тревог (переход в укрытие), на экскурсиях, прогулках и массовых мероприятиях;

для дошкольников - помощь во время игр, двигательной активности и дневного сна.

Павленко объясняет, что содержание этой услуги определяется индивидуально, в зависимости от потребностей конкретного ребенка.

Чего ассистент ребенка не должен делать

Путаница часто возникает из-за ожиданий родителей, что ассистент будет "подтягивать" ребенка по предметам. На самом деле ассистент ребенка не имеет права:

излагать учебный материал или объяснять темы;

разрабатывать индивидуальные задания или оценивать знания;

давать методические советы учителям.

Эксперт объясняет, что это не педагог, а человек, который обеспечивает "техническую" и бытовую возможность ребенка присутствовать на уроке.

Кто может быть ассистентом ребенка

Ассистентом может быть социальный работник или физическое лицо-предприниматель, которое предоставляет эту социальную услугу и прошло соответствующее обучение. Также законодательство позволяет быть ассистентом одному из родителей или уполномоченному ими лицу.

Важно понимать: если речь идет о социальной услуге за бюджетные средства, ее предоставляет не школа, а предоставитель социальных услуг. Ассистент не назначается директором на педагогическую должность, а лишь допускается к образовательному процессу согласно порядку. При этом отсутствие оформленного ассистента не отменяет право ребенка учиться в школе.

Чем ассистент ребенка отличается от ассистента учителя

В инклюзивной образовательной среде эти две роли часто воспринимаются как подобные, хотя на самом деле они имеют разную функцию и принадлежат к разным системам.

Ассистент учителя является педагогическим работником учебного заведения и работает со всем классом, помогая учителю адаптировать образовательный процесс, организовывать обучение и учитывать различные образовательные потребности детей.

Зато ассистент ребенка обеспечивает индивидуальную поддержку конкретного ребенка с особыми образовательными потребностями. Его фокус - не учебное содержание, а участие ребенка в образовательном процессе как таковом. Педагогическая составляющая остается в зоне ответственности образования, а социально-бытовая и ежедневная поддержка обеспечивается через должность ассистента ребенка.

Как понять, нужен ли ребенку ассистент

Павленко объясняет, что ключевым документом является заключение инклюзивно-ресурсного центра. Именно в заключении о комплексной психолого-педагогической оценке развития человека должно быть указано, что ребенок нуждается в сопровождении во время инклюзивного обучения.

То есть, если родители видят, что ребенку нужна постоянная помощь для передвижения, самообслуживания, коммуникации, безопасности или участия в жизни учебного заведения, этот вопрос стоит обсудить с ИРЦ во время прохождения комплексной оценки или пересмотра заключения.

Как получить услугу за счет бюджетных средств

Чтобы для ребенка назначили ассистента, родители должны выполнить следующее:

Шаг 1. Получить заключение ИРЦ , где указана потребность в сопровождении во время инклюзивного обучения.

Шаг 2. Подать заявление и копию заключения ИРЦ в уполномоченный орган местного самоуправления (отдел или управление социальной защиты). Один из родителей или законный представитель ребенка должен обратиться в исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета. Если местный совет позволяет, то это можно сделать в электронном виде.

Шаг 3. Дождаться решения о предоставлении услуги. В случае отказа родителям должны предоставить письменное уведомление с указанием причин.

Шаг 4. Пройти оценку индивидуальных потребностей ребенка специалистом по социальной работе (в течение 5 рабочих дней после решения).

Шаг 5 . Составить индивидуальный план предоставления социальной услуги, в котором будет указано, какая именно помощь нужна ребенку, с какой периодичностью и в каком объеме.

Шаг 6. Заключить договор о предоставлении социальной услуги между поставщиком и одним из родителей (законным представителем).

Шаг 7. Обеспечить допуск ассистента к образовательному процессу (подать заявление на имя руководителя учебного заведения, предоставить результаты медосмотра).

Подробнее о том, как все это происходит на практике - на видео.

Что важно помнить родителям

Екатерина Павленко отмечает, что услуга сопровождения во время инклюзивного обучения это один из механизмов обеспечения права ребенка на образование. Если без такой поддержки ребенок не может полноценно находиться в учебном заведении, участвовать в занятиях, чувствовать себя безопасно или удовлетворять базовые потребности, это вопрос доступности образования.

Родителям стоит не бояться ставить этот вопрос. Если ребенок нуждается в сопровождении, это должно быть зафиксировано в заключении ИРЦ, а дальше оформлено в установленном порядке как социальная услуга.