Повстанцы штурмуют Алеппо. Что происходит в Сирии и куда делся Асад

Наступление началось в среду, 27 ноября, в тот же день, когда в соседнем Ливане вступило в силу перемирие между Израилем и проиранской группировкой "Хезболла".

Тысячи повстанцев во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) атакуют правительственные силы Сирийской арабской армии (САА) в западной части провинции Алеппо. Согласно их заявлению, наступательная операция "Сдерживание агрессии" началась в ответ на обстрелы. И это стало первой масштабной эскалацией с перемирия в марте 2020 года.

В течение первых 10 часов оппозиционные силы заняли десятки населенных пунктов захватили базу 46-го полка правительственных войск, известную как "База 46", а также приблизились к Алеппо на расстояние около 5 км.

Фото: бойцы сирийской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (Getty Images)

Накануне оппозиция продвинулась в восточной части Идлиба, подошла к стратегической трассе М5 и атаковала аэропорт Нейрап возле Алеппо, где присутствуют проиранские группировки, уничтожили вертолет, захватили пленных, оружейные склады и военную технику. Под конец второго дня были заняты около 40 городов и деревень.

Сегодня после трех дней боев повстанцев преодолели линии обороны в западных пригородах Хамдания, Новый Алеппо и Захра и вошли в городскую черту. Как пишут турецкие СМИ, бои продолжаются на окраинах, но ХТШ уже предпринимают попытки прорваться в центр Алеппо.

"Наши силы начали заходить в город Алеппо", - цитирует CNN заявление недавно сформированной повстанческой коалиции.

Сирийская армия говорит, что столкнулась с "крупной атакой, начатой террористическими организациями" с тяжелым вооружением и беспилотниками. Командование повстанцев заявляет о взятии под контроль военного научно-исследовательского центра на окраине Алеппо после "интенсивных столкновений с силами режима и иранскими боевиками".

По словам наблюдателей, они зашли в западные районы Алеппо после атаки с подрывом двух заминированных автомобилей. На данный момент также известно о гибели ряда командиров повстанцев, в том числе эмира исполнительных сил ХТШ Абу Хасана аль-Маарра и начальника бригады "Северный шторм" Ахмеда Мухаммада Оссо. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека приводит следующие потери: более 100 членов ХТШ и 20 членов союзных группировок, более 60 человек со стороны правительственных сил.

Тем временем в сети распространяютс видео с повстанцами в Алеппо.

Войска Башара Асада и союзные ему российские силы наносят интенсивные авиаудары по городам и поселкам, подконтрольным оппозиции. Сообщается о более 20 ударах по городу Идлиб, а также бомбардировках территории на северо-западе Сирии, недалеко от границы с Турцией.

Отметим, Алеппо - большой город с населением под 4 млн человек. И, скорее всего, сходу занять его будет очень сложно.

Новое наступление может привести к тому, что повстанцы возьмут под контроль Алеппо и это станет серьезным ударом для Москвы и Тегерана. По крайней мере, этого опасаются сирийские, российские и иранские силы, поскольку Иран еще не оправился от недавних потерь своего союзника "Хезболлы" на юге Ливана. На которого, в том числе, опирается режим Асада.

Сообщается, что в первые часы штурма Алеппо погиб ключевой командир Корпуса стражей исламской революции Ирана Киумар Пурашеми, в то время, как российская авиация пыталась выбить повстанцев с важной топливной базы сирийской армии в городском районе Хан-эль-Асаль.

По данным иранских источников, на Алеппо бросили 25-ю дивизию спецназа сирийской армии, ранее известную как "Силы тигра". Это подразделение готовили российские военные инструкторы. Другие формирования, развернутые Асадом, включают палестинскую "Иерусалимскую бригаду" и 4-ю дивизию, которая имеет в распоряжении танки Т-90 и Т-72.

Кроме того, в Сирии находятся два стратегических военных форпоста России, а именно порт военно-морского флота в Тартусе на восточном побережье Средиземного моря и авиабаза в Хмеймиме.

Последним оплотом оппозиции является город Идлиб и одноименная провинция. Контролируется в основном исламистами "Хайят Тахрир аш-Шам", но также там базируются поддерживаемые Турцией повстанческие группировки. "Хайят Тахрир аш-Шам" обвиняют в экстремистских убеждениях и связях с "Джебхат-ан-Нусра", сирийским филиалом Аль-Каиды, который действовал до 2019 года.

HTS fighters inside Aleppo and at the gates of Aleppo - can you spot the ISIS patch?



They are raising the flag of Turkey across Aleppo - all you need to know if you’re wondering: how did this happen and who is behind it. pic.twitter.com/AMsrOSdTsh