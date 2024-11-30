Готовят контрнаступление. Войска Асада объявили о выходе из Алеппо
Сирийская правительственная армия объявила о выходе из Алеппо. Накануне сирийские повстанцы начали брать под контроль крупный город на северо-западе страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что сирийские правительственные войска, которые подчиняются диктатору Башару Асаду, временно выходят из Алеппо. Как заявили военные, это часть перегруппировки перед прибытием подкреплений.
По их словам, выход из Алеппо связан с подготовкой контрнаступления, чтобы отбить город у оппозиционных группировок. Также сообщается, что за последние несколько дней в боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе погибли или получили ранения десятки солдат.
Что происходит в Сирии
На этой неделе тысячи повстанцев во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) перешли в масштабное наступление на правительственные силы Сирийской арабской армии (САА) на востоке Идлиба и в западной части провинции Алеппо. За три дня боев им удалось зайти в город, который с 2016 года находится под полным контролем войск Башара Асада.
Подробнее читайте в материале "Повстанцы штурмуют Алеппо. Что происходит в Сирии и куда делся Асад".
Ранее уже сообщалось, что сирийские правительственные войска были не готовы к атаке и бежали в Дамаск. Также по неподтвержденным данным, сам Асад якобы экстренно прибыл в Москву. Как пишет Reuters, Российская Федерация пообещала военную помощь, которая должна прибыть в течение трех суток.
Напомним, российская авиация впервые с 2016 года нанесла удары по Алеппо. Также под бомбардировки попали города и села, которые заняли повстанцы накануне. В результате погибли около 20 членов оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".
Отметим, Алеппо был местом одного из самых ожесточенных сражений гражданской войны в Сирии. В 2016 году войска Асада отрезали повстанцев от снабжения, попытки прорваться были неудачными и к декабрю правительственные силы заняли город. Битва сопровождалась массированными российско-сирийскими авиаударами и артиллерийскими обстрелами жилых кварталов.
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