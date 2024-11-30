Готовят контрнаступление. Войска Асада объявили о выходе из Алеппо

Сирийская правительственная армия объявила о выходе из Алеппо. Накануне сирийские повстанцы начали брать под контроль крупный город на северо-западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что сирийские правительственные войска, которые подчиняются диктатору Башару Асаду, временно выходят из Алеппо. Как заявили военные, это часть перегруппировки перед прибытием подкреплений.

По их словам, выход из Алеппо связан с подготовкой контрнаступления, чтобы отбить город у оппозиционных группировок. Также сообщается, что за последние несколько дней в боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе погибли или получили ранения десятки солдат.

Что происходит в Сирии

На этой неделе тысячи повстанцев во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) перешли в масштабное наступление на правительственные силы Сирийской арабской армии (САА) на востоке Идлиба и в западной части провинции Алеппо. За три дня боев им удалось зайти в город, который с 2016 года находится под полным контролем войск Башара Асада.

Подробнее читайте в материале "Повстанцы штурмуют Алеппо. Что происходит в Сирии и куда делся Асад".

Ранее уже сообщалось, что сирийские правительственные войска были не готовы к атаке и бежали в Дамаск. Также по неподтвержденным данным, сам Асад якобы экстренно прибыл в Москву. Как пишет Reuters, Российская Федерация пообещала военную помощь, которая должна прибыть в течение трех суток.

Напомним, российская авиация впервые с 2016 года нанесла удары по Алеппо. Также под бомбардировки попали города и села, которые заняли повстанцы накануне. В результате погибли около 20 членов оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

Отметим, Алеппо был местом одного из самых ожесточенных сражений гражданской войны в Сирии. В 2016 году войска Асада отрезали повстанцев от снабжения, попытки прорваться были неудачными и к декабрю правительственные силы заняли город. Битва сопровождалась массированными российско-сирийскими авиаударами и артиллерийскими обстрелами жилых кварталов.