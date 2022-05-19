Для прориву блокади: у США обговорюють поставки Україні потужних протикорабельних ракет

Адміністрація президента США працює над можливістю передачі Україні сучасних протикорабельних ракет. У США вважають, що це допоможе потопити російські військові кораблі і розблокувати морські порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерел агентства в Білому домі і Конгресі, мова йде про можливість передати українським військовим два типи потужних протикорабельних ракет. Йдеться про ракети Harpoon виробництва Boeing і Naval Strike missile компаній Kongsberg і Raytheon Technologies.

Співрозмовники видання відзначили, що обговорюється або прямі постачання в Україну цих ракет, або через Європейського союзника, у якого є в наявності ці типи зброї.

Однак для передачі Україні цих ракет є кілька проблем. Одна з них - це обмежена доступність платформ для запуску з берега - технічно складне рішення. Як заявили співрозмовники агентства, в основному ці ракети морського базування.

США працюють над вирішенням цієї та інших проблем, заявили джерела видання. За їх словами, одним способом може стати зняття пускової установки з американського корабля.