ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські десантники збили російський "Алігатор" польським "Перуном" (відео)

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 27 травня 2022 20:35
Українські десантники збили російський "Алігатор" польським "Перуном" (відео) Фото: українські десантники "приземлили" російський Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Левицький

Українські десантники сьогодні "приземлили" російський вертоліт Ка-52, який називають "Алігатором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Російський "Алігатор" був збитий військовими зі складу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95-ї бригади.

"Ворожий гвинтокрил знищено в Харківській області із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун". На бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряна ціль", - розповіли в командуванні.

Нагадаємо, це вже друга повітряна ціль росіян, збита українськими військовими сьогодні. Раніше український винищувач МіГ-29 знищив ворожий Су-35 у небі над Херсонською областю.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Десантно-штурмові війська Збройні сили України Харків
NEWS
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу