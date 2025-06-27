За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления

За прошедшие сутки, 26 июня, на фронте состоялось 187 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг совершил пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.

На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожье, Багатир, Федоровка, Комар и не только.

На Покровском направлении остановлено 56 штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное и не только.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку Торецка, Дачного, Щербиновки, Александро-Калинового, Дилиевки, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях Маркового, Белой Горы и Бондарного.

На Северском направлении враг совершил две попытки идти вперед в направлениях Выемки и Федоровки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, и в направлениях Ольговки, Среднего, Колодязов, Зеленой Долины, Торского.

На Купянском направлении произошло девять атак вблизи Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз штурмовал вблизи населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Волчанск, Красное Первое, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 28 атак захватчиков.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника", - пишет Генштаб.

Потери России

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 1,016 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 970 солдат. Также

Силы обороны поразили:

один танк;

четыре боевые бронированные машины;

13 артиллерийских систем;

87 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня;

89 единиц автомобильной техники оккупантов.

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