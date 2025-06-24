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ССО уничтожили штурмовую группу РФ на Покровском направлении: детали операции

Вторник 24 июня 2025 10:41
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ССО уничтожили штурмовую группу РФ на Покровском направлении: детали операции Фото: ССО провели спецоперацию на Покровском направлении (sof.mil.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские Силы спецопераций провели образцовую операцию на Покровском направлении. Уничтожена штурмовая группа врага, один оккупант взят в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ССО в Telegram.

На Покровском направлении бойцы 144-го центра ССО совместно с операторами разведывательных БпЛА, FPV-дронов, сбросов, минометных и гранатометных расчетов ликвидировали штурмовую группу российских военных.

Именно эта группа накануне сорвала ротацию украинских подразделений, убив одного бойца и ранив другого.

По информации ССО, операция началась с удара FPV-дронов по тепловозу, в котором прятались оккупанты. В результате взрыва в локомотиве начался пожар. Шестеро российских военных попытались сбежать - пятеро из них были уничтожены во время бегства.

Один из раненых притворился мертвым, но был обнаружен экипажами сбросов "Боцмана" и "Велика".

С помощью дронов его направили к украинским позициям, где бойцы ССО задержали его и эвакуировали на бронемашине.

Операции ССО

Напомним, бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

Также сообщалось, что воины 8-го полка ССО ВСУ также совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.

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