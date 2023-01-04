Украинские воины отбили 10 атак и уничтожили пункт управления БПЛА россиян, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 января отбили 10 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено. Обстрелял районы населённых пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области, Ромашково и Рожковичи - Сумской и Стрелки, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск и Амбарное на Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого воздействия подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них - Новомлынск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности Краматорск, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы более 25 населенных пунктов. Враг не прекращает обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. Поражена гражданская инфраструктура Запорожья и Херсона.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов.