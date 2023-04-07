Уничтожили БК и окупантов. Военные показали видео работы минометов под Бахмутом

Сегодня, 7 апреля, военные Вооруженных сил Украины показали видео уничтожение российского боекомплекта и оккупантов, расположенных в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду .

"Днем и ночью корректирует разведывательно-ударное подразделение "Шершень", - сказали военные.

На видео видны попадания по цели из танковой пушки и работа 60-го миномета. Как результат, по словам военных, ликвидированы два вражеских боекомплекта и живая сила оккупантов.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как минометчики с аэроразведкой уничтожают россиян под Бахмутом

Кроме того, недавно генерал Александр Тарнавский показал, как работает французская САУ Caesar на Донбассе.

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