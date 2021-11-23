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Обіг вантажних вагонів в УЗ погіршився ще більше: дані лічильника компанії

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 18:09
Обіг вантажних вагонів в УЗ погіршився ще більше: дані лічильника компанії Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Оборот вантажних вагонів в "Укрзалізниці" погіршується: з початку року вантажі доставляються вже на 1,5 доби довше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані "Укрзалізниці".

Так, згідно з даними, оборот напіввагонів із показника 6,21 у січні збільшився до 7,39 діб. Загальна цифра обороту рухомого складу УЗ також погіршилася: з 7,16 у січні 2021 року вона зросла до 8,48 діб у жовтні. Тобто з початку року вагони почали їхати майже на 1,5 доби повільніше.

У листопаді, за словами відправників вантажу, ситуація стала ще напруженішою, і почала загрожувати стабільності поставок. Так, за словами генерального директора ПСГ "Ковальська" Сергія Пилипенка, компанія зіткнулася з надзвичайною ситуацією: 80% виробничих потужностей зупинилися на кілька діб через неможливість доставити сировину залізницею. Через те, що понад 500 вагонів із цементом та щебенем нікуди не рухалися через тотальну відсутність тяги, компанія зупинила відвантаження бетону для клієнтів.

Як повідомлялось, учасники ринку вантажовідправників неодноразово заявляли, що головна проблема "Укрзалізниці" - відсутність локомотивів, через яку вагони перетворюються на склади на колесах. Однак замість того, щоб вкладатися в оновлення та заміну локомотивного парку, УЗ та Міністерство інфраструктури вирішили списати робочі вантажні вагони, обмеживши термін їх експлуатації.

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Укрзалізниця
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