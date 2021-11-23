Обіг вантажних вагонів в УЗ погіршився ще більше: дані лічильника компанії

Оборот вантажних вагонів в "Укрзалізниці" погіршується: з початку року вантажі доставляються вже на 1,5 доби довше.

Так, згідно з даними, оборот напіввагонів із показника 6,21 у січні збільшився до 7,39 діб. Загальна цифра обороту рухомого складу УЗ також погіршилася: з 7,16 у січні 2021 року вона зросла до 8,48 діб у жовтні. Тобто з початку року вагони почали їхати майже на 1,5 доби повільніше.

У листопаді, за словами відправників вантажу, ситуація стала ще напруженішою, і почала загрожувати стабільності поставок. Так, за словами генерального директора ПСГ "Ковальська" Сергія Пилипенка, компанія зіткнулася з надзвичайною ситуацією: 80% виробничих потужностей зупинилися на кілька діб через неможливість доставити сировину залізницею. Через те, що понад 500 вагонів із цементом та щебенем нікуди не рухалися через тотальну відсутність тяги, компанія зупинила відвантаження бетону для клієнтів.